Глава АП засветился в кредитной афере - СМИ

Глава Администрации президента Андрей Богдан причастен к кредитным аферам на сотни миллионов гривен и имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области. Об этом сообщают журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом".

В 2011-м Богдан стал владельцем поместья более чем 1,5 тыс. кв.м в Конча-Заспе. В 2013-м жена Богдана купила 2 квартиры в центре Киева на 300 кв. м. Затем Богдан оформил на себя ряд нежилых, скорее всего, офисных помещений на Днепровской набережной. Их он сдает в аренду, пишут журналисты.

Автор: bihus.info

Богдан объясняет свое состояние тем, что много работал и занимался предпринимательской деятельностью, хотя с 2007-го работал в госслужбе.

Журналисты заявляют, что Богдан фактически консультировал в кредитных мошенничествах.

Автор: bihus.info

В частности, в 2016-м году Фонд гарантирования вкладов обнаружил кредитную аферу с привлечением оффшорной компании "Айдельберг ресорсис ИНК." (Idelberg resources INC.), К которой был причастен Богдан и его бизнес-партнеры Игорь Пукшин, Александр Баулин. В 2014-м Богдан получил доверенность на представительство Idelberg resources INC от Баулина.

Оффшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Фінанси та кредит".

Маслокомбинат взял кредит в банке в 2007-м под залог имущества. В 2009-м банк обратился за взысканием залога, ведь долг перед банком уже составил около 150 млн грн, тогда Idelberg resources заявила, что тоже претендует на деньги комбината, потому что якобы занимала их еще до займа в банке.

Двумя исками в Хозяйственном суде Киевской области офшор требовала вернуть 202 млн грн, за которые комбинат якобы поручился по займу "Карлівський завод сухого молока". Маслосырокомбинат на суде официально признал свой долг, а 23 июня 2009-го суд поддержал оба иска фиктивной фирмы "Айдельберг".

По данным журналистов, Богдан хорошо знаком с членом правления маслокомбинат Александром Коваленко, пока Коваленко по доверенности Богдана продает его землю под Киевом в селе Забуянье.

Автор: bihus.info

Также о связи с Богданом свидетельствует дружба с Романом Бабием, который в 2009-м представлял интересы комбината в суде и работал в одной фирме с Богданом "Пукшин и партнеры".

Автор: bihus.info

Сам Богдан подтвердил журналистам связь с виргинской оффшором, в чью пользу в 2009-м добровольно обанкротился комбинат группы "Клуб сыра".

После падения банка маслосыркомбинат инициировал банкротство и вывел имущество по ипотеке банка. После этого имущество комбината продали за три низкой цене 10 млн грн аффилированной компании "Дніпровська молочна компанія" из группы "Клуб сыра".

В уголовном производстве по данному факту следователи напишут: "реализуя преступную схему, должностные лица ОАО "Светловодский маслосыркомбинат" по предварительному сговору с должностными лицами "Клуб сыра" от имени фиктивной компании Айдельберг ресорсис ИНК."..."

Кроме того, журналисты привели пример другой подобной схемы, к которой причастен глава АП.

В частности, в 2008-м банк "Надра", акционерами которого к тому времени были братья Сегали - Илья и Вадим - выдал фактически их же компании "Каховка Пром-Агро" кредит $25 млн под залог соеперерабатывающего завода.

Затем банк продали Дмитрию Фирташу и банк Фирташа через суд отобрал завод и продал его родственным структурам. Завод оказался в собственности "Місто банку" младшего партнера Фирташа Ивана Фурсина.

Автор: bihus.info

В 2015-м, когда "Надра" начал банкротить, а представители Фонда гарантирования вкладов вошли в управление, "проснулась" кипрская оффшор "Весдикс Инвестментс Лимитед", соучредителем которой была офшор "Айдельберг ресорсис ИНК" уже под руководством Богдана.

Автор: bihus.info

Кипрская компания заявила, что занимала владельцам соеперерабатывающего завода более 125 млн грн - и хочет их получить. Суд встал на сторону оффшора и вернул уже перепроданный завод первому владельцу - фирме-банкроту братьев Сегалей "Каховка Пром-Агро", а "Надра" остался без возвращенного кредита и завода.

Официально в суде компанию "Весдикс Инвестмент Лимитет" представлял Бабий - коллега Богдана, а на слушаниях присутствовал брат главы АП Игорь. Бабий оказался на 48-м месте в списке партии "Слуга народу".

Журналисты утверждаются, что о заинтересованности Богдана в этой истории могут свидетельствовать и его частые визиты в Генеральную прокуратуру за последние полгода. Богдан с 18 октября по 19 апреля приходил в ГПУ не менее 16 раз.

Автор: bihus.info

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила журналистам: Богдан ходит по адвокатских делах. Часть визитов касалась Приватбанка, другая часть - "по предприятию, которое рейдернули".

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23 мая на сайте президента была размещена петиция об увольнении Богдана. Она собрала более 32 тыс. подписей из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Владимиром Зеленским. Андрей Богдан, который также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского, возглавил Администрацию президента 21 мая. Автор закона о люстрации считает, что назначение является нарушением закона.