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воскресенье, 16 июня 2019 21:33

Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой

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Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
Зеленский переедет с Банковой. Фото: Сегодня

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский не отказался от идеи переезда с улицы Банковой в новый офис.

"Мы планируем создать из Администрации президента организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс", со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", - сказал Богдан в эфире программы" Итоги "на телеканале "Украина".

На вопрос, что будет со старой постройкой, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.

"Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в доме на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет", - отметил Богдан.

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Ранее, заместитель главы Администрации президента рассказал, что рассматривается 2 варианта для переезда. Также он отмечал, что с переездом АП связано много нюансов. Переезд администрации Зеленского должен состояться уже в пределах текущего года.

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16
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