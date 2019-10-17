Гладковский после задержания объявил голодовку

Президент корпорации "Богдан", экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский после задержания детективами НАБУ объявил голодовку.
Он называет незаконным свое задержание, сообщает сайт корпорации "Богдан".
По его словам, ограничений на выезд за границу у него никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведение следственных действий Гладковский не получал. Он утверждает, что все время сотрудничал с детективами НАБУ давая показания и необходимые пояснения.
Гладковський считает, что его задержание мотивировано политикой.
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"За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", - говорит он.
Первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но его не выпустили. Мужчину задержали детективы НАБУ.
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