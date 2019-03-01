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пятница, 01 марта 2019 22:02

Гладковский обвинил штаб Коломойского и Зеленского в "войне компроматов" против президента Порошенко

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Гладковский обвинил штаб Коломойского и Зеленского в &quot;войне компроматов&quot; против президента Порошенко
Гладковский заявил, что команды Зеленского и Тимошенко поливают его грязью, чтобы ударить по Порошенко. Фото: "Украина молодая"

Журналистское расследование о коррупции в оборонной отрасли вышло в СМИ за месяц до выборов Президента Украины в интересах двух кандидатов — Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, которых спонсирует одиозный олигарх Игорь Коломойский.

Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета Нацбезопасности и обороны Украины Олег Гладковский в эфире ток-шоу "Эхо Украины". По мнению чиновника, обвинения в его адрес были обнародованы с единственной целью — нанести удар по действующему главе государства Петру Порошенко, сообщает espreso.tv.

"Все искали какой-то компромат к выборам. Поэтому когда прошла эта безосновательна и абсурдна информация, то все кандидаты штаба — я называю его штабом Коломойского, где есть и Зеленский, и Тимошенко, — начали эту чушь разносить. Это был удар не по мне, а удар по президенту Украины", — заявил чиновник.

По словам Гладковского, в спланированной грязной кампании есть конкретный автор, и в ближайшее время его имя станет известно. Тогда все поймут, что журналисты стали инструментом в "войне компроматов", которая была спланирована в интересах ряда кандидатов в президенты.

"Не Бигус вылил всю эту грязь на меня, а именно Зеленский и Коломойский. Потому что Коломойский этим занимается уже много лет. Он, как и Тимошенко, приписывали мне также другие истории", — сказал Гладковский, отвечая на вопросы ведущего.

В завершение эфира Олег Гладковский подтвердил, что как член СНБО не имел никакого отношения к финансовым или кадровым решеням в оборонной отрасли и отверг все обвинения в свой адрес. Однако он вместе с сыном Игорем Гладковским готов сотрудничать со следствием и дать показания по делу о коррупции в государственном концерне "Укроборонпром" в 2014-2016 годах.

Напомним, ранее в эфире телеканала ZIK Олег Гладковский уже высказывал удивление эмоциональным и некомпетентным комментарием кандидата в президенты Владимира Зеленского, который "никогда не видел военного производства, но охотно дает советы, как ремонтировать танки и производить БТР".

25 февраля журналисты "Bihus.info" опубликовали расследование, в котором рассказали, что руководство "Укроборонпрома" было непосредственным участником миллионных схем с контрабанды и злоупотреблений в оборонном комплексе.

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Дата
01
марта

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