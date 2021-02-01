Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн

 
Ексклюзивы
1/5
"Это магазин, в который заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как начинался первый день работы ІКЕА в Украине
"Это магазин, в который заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как начинался первый день работы ІКЕА в Украине
Просмотров: 0
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 900
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1449
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 279
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2169
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 22554
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 234
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 558
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 153
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4842
Фото
Все фото
8
7
6
3
8
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Зеленский рассказал о &quot;отдельных группах&quot; и &quot;меняющихся интересах вместо правды&quot;
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющихся интересах вместо правды"
Ахметов купил имение за €200 млн
Ахметов купил имение за €200 млн
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Видео
Все видео
Зеленский прокомментировал возможность продажи "Мотор Сичи" китайцам
Зеленский прокомментировал возможность продажи "Мотор Сичи" китайцам
Нардепы-"слуги" врут - фактчекинг
Нардепы-"слуги" врут - фактчекинг
Сатирик сравнил Дубинского с Иудой
Сатирик сравнил Дубинского с Иудой
Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"
Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 3069
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 558
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1404
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 486
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 234
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 февраля 2021
Просмотров: 45
Самотній Ібрагімович
– Поважаю "Аталанту". Але це неправильно, що вони грають у Лізі чемпіонів, а ми – ні, – каже нападник "Мілана" Златан ...
понедельник, 01 февраля 2021 17:34

Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн

2 Комментировать
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
Гладковський стал фигурантом журналистского расследования о коррупции в оборонной отрасли. Фото: radiosvoboda.org

Бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский времен президентства Петра Порошенка подал иск о защите чести и достоинства к журналистам Bihus.info и требует компенсации за моральный ущерб в 2 млн 40 тыс. грн.

Юридическая компания "Миллер" сообщила, что Гладковский просит суд защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, которая, по его мнению, была нарушена из-за сюжета "Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)".

Иск предъявил в Винницкий городской суд Винницкой области. Заседание назначено на 3 февраля.

Бывший чиновник просит опровергнуть и признать недостоверными слова, которые звучат в сюжете: "Группа молодых вступает в сговор с оборонительными чиновниками, они скупают военные запчасти в российских контрабандистов, а также по складам украинской армии, накручивают цены в разы, и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром", продают на его заводы. В группу входит заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский".

Гладковский требует от журналистов возместить ему моральный ущерб в 2 млн 40 тыс. 336 грн.

Он подал вывод психолого-лингвистического исследования экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В выводе эксперты подсчитали, что Гладковскому причинен моральный вред на 432 минимальных заработных плат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коррупцию и агрессию России назвали наибольшими преградами для развития Украины

В феврале-марте 2019 года Bihus.info обнародовало расследования о том, как люди из окружения 5-го президента Петра Порошенка курировали хищения в оборонной сфере.

По данным журналистов, поставку контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с друзьями. Гладковский-старший, по данным журналистов, якобы получал "откат".

После публикации сюжета Порошенко уволил Гладковского с СНБО. Тот вернулся на пост президента "Богдана", где работал до государственной службы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

Над словарем работали более 40 лет

В Лондоне выступили в защиту Украины

Власти распорядились вывезти зерно из сел

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 27209
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
6
 Просмотров: 22428
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 19836
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 9729
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
5
 Просмотров: 9549
Политика
Дубинского выгнали из фракции "Слуга народа"
Дубинского выгнали из фракции "Слуга народа" Просмотров: 225
Дубинский вступился за Telegram-каналы, которые СБУ обвинила в работе на российские спецслужбы
Дубинский вступился за Telegram-каналы, которые СБУ обвинила в работе на российские спецслужбы Просмотров: 162
Разумков говорит, что на пафосный ролик не брал деньги из бюджета
Разумков говорит, что на пафосный ролик не брал деньги из бюджета Просмотров: 135
Сегодня Дубинского выгонят из фракции - СМИ
Сегодня Дубинского выгонят из фракции - СМИ Просмотров: 819
На трех судей КСУ составили протоколы
На трех судей КСУ составили протоколы Просмотров: 378
Больше всего комментируют
9
России напомнили, кому принадлежит Ай-Петри
5
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
3
Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты, как в Евросоюзе
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
2
Под Киевом бобры обесточили целое село
Голосов: 18980
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть