Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн

Гладковський стал фигурантом журналистского расследования о коррупции в оборонной отрасли. Фото: radiosvoboda.org

Бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский времен президентства Петра Порошенка подал иск о защите чести и достоинства к журналистам Bihus.info и требует компенсации за моральный ущерб в 2 млн 40 тыс. грн.

Юридическая компания "Миллер" сообщила, что Гладковский просит суд защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, которая, по его мнению, была нарушена из-за сюжета "Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)".

Иск предъявил в Винницкий городской суд Винницкой области. Заседание назначено на 3 февраля.

Бывший чиновник просит опровергнуть и признать недостоверными слова, которые звучат в сюжете: "Группа молодых вступает в сговор с оборонительными чиновниками, они скупают военные запчасти в российских контрабандистов, а также по складам украинской армии, накручивают цены в разы, и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром", продают на его заводы. В группу входит заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский".

Гладковский требует от журналистов возместить ему моральный ущерб в 2 млн 40 тыс. 336 грн.

Он подал вывод психолого-лингвистического исследования экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В выводе эксперты подсчитали, что Гладковскому причинен моральный вред на 432 минимальных заработных плат.

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В феврале-марте 2019 года Bihus.info обнародовало расследования о том, как люди из окружения 5-го президента Петра Порошенка курировали хищения в оборонной сфере. По данным журналистов, поставку контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с друзьями. Гладковский-старший, по данным журналистов, якобы получал "откат". После публикации сюжета Порошенко уволил Гладковского с СНБО. Тот вернулся на пост президента "Богдана", где работал до государственной службы.