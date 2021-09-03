Гибель украинца в Польше: Украина направит ноту

Консульство следит за расследованием смерти Никифоренко. Фото: УП

Посольство Украины готовит и в ближайшее время отправит МИД Польши ноту относительно смерти во Вроцлаве Дмитрия Никифоренко.

Мужчина погиб после задержания полицией, сказал "Укринформу" посол Украины в Польше Андрей Дешиця.

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информировании украинской стороны об этом происшествии", - заявил Дещица.

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Дело по расследованию украинском с начала августа находится на контроле Генерального консульства Украины в Кракове.

В польском Вроцлаве умер украинец 25-летний Дмитрий Никифоренко. Накануне его задержали на избили местные полицейские. Мужчина погиб 30 июня в вытрезвителе Вроцлава, но рассказали об этом только сейчас.