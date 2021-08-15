Гибель мэра Кривого Рога: МВД рассматривает три версии

Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти. Фото: facebook.com/Konstantin.Pavlov.main

Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Среди них самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

Об этом сообщил директор по коммуникациям Артем Шевченко в эфире канала "Украина 24".

"Первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех вариантов", - отметил Шевченко.

По словам спикера МВД, судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти и характер ранения погибшего. Баллистическая экспертиза, со своей стороны, займет несколько больше времени.

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"Полицейские Днепропетровской области проводят следственные действия. Завтра картина будет более или менее очевидна чем та, которая сегодня. Давайте подождем", - добавил директор по коммуникациям.

В воскресенье 15 августа в с. Свободное Днепропетровской области нашли мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова. В полиции открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.