Гетманцев лоббирует монополизацию авторынка Украины - СМИ

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев фактически заблокировал рассмотрение в парламенте законопроекта № 3704 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев лоббирует принятие законопроекта, который приведет к монополизации авторынка Украины. Ежегодная прибыль избранных компаний от "схемы" составит более 110 млн долл.

Об этом сообщают представители общественной организации "Авто Евро Сила", передает УНН.

Так, Гетманцев вместе с нардепом Александром Ковальчуком фактически заблокировали рассмотрение в парламенте законопроекта № 3704 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах. Именно принятия этого документа требуют активисты и владельцы таких авто.

Однако Гетманцев игнорирует требования людей и сейчас фактически готовит к принятию законопроект, который был разработан Ковальчуком.

По данным "Авто Евро Силы", этот документ предоставляет нескольким компаниям привилегированные условия работы на отечественном авторынке.

Так, по задумке Гетманцева и Ковальчука, оценкой всех ввозимых в Украину автомобилей на эксклюзивных правах будет заниматься компания УкрАвто олигарха Тариэла Васадзе. Ежегодная прибыль составит не менее 50 млн долл.

Что показательно, законопроект Ковальчука помогали создавать в Офисе простых решений, которым руководит Михеил Саакашвили. Всем известны теплые связи Саакашвили и Васадзе.

Право на эксклюзивную растаможку авто получит брокерская компании PST, которую возглавляет помощник Ковальчука Савчук. Ежегодная прибыль составит не менее 50 млн долл. При этом закон Гетманцева-Ковальчука фактически закрывает возможность для остальных компаний и физлиц заниматься ввозом в Украину автомобилей.

Укртрансбезопасность будет курировать вопрос выдачи разрешительной документации для ретро автомобилей. Ежегодная прибыль оценивается в 10 млн долл.

Таким образом, как отмечают в "Авто Евро Силе", сегодня Гетманцев, вместо того, чтобы разрешить болезненный вопрос относительно растаможки автомобилей на еврономерах, делает все, чтобы создать в стране еще одну "схему" по обогащению отдельных компаний и олигархов. Цена вопроса — минимум 110 млн долл. "прибыли" в год.