Германия возглавит группу послов G7 в Украине

Анке Фельдгузен получает символическую булаву. Фото: G7AmbReformUA/Twitter

В 2022 году посольство Германии в Украине возглавит группу послов Большой семерки (G7) в Украине.

Об этом говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter.

"Сегодня последний день председательства посольства Великобритании в Украине в группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Анке Фельдгузен и команде посольства Германии в Украине", - сказано в сообщении.

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СМИ выяснили, кого президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предложит на должность посла США в Украине. Байден может избрать кандидатом на должность посла в Украине опытную кадровую дипломатку Бриджит Бринк, возглавляющую американское посольство в Словакии.