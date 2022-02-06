Германия снова отказалась поставлять вооружение в Украину

Германия не будет поставлять вооружение в Украину. Фото: ukrinfo

Германия не будет поставлять вооружение в Украину, чтобы "не способствовать обострению".

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью медиагруппе Funke, DW.

Украинское посольство в Германии направило в германское правительство официальное письмо, в котором просило предоставить оборонное вооружение. В то же время Ламбрехт в очередной раз озвучила отказ Германии от поставки оружия в Украину, объяснив это тем, что помощь Украине может спровоцировать обострение.

"И в прошлом была четкая позиция федерального правительства – мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшему обострению. В конфликте вокруг Украины партнеры вернулись за стол переговоров – например, в рамках Совета Россия-НАТО и "нормандского формата". Поэтому сейчас наша задача – это деэскалация. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", - заявила она.

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При этом комментируя перспективу вступления Украины в НАТО, Ламбрехт заявила, что этого вопроса "нет в повестке дня". В то же время она отметила, что подавать заявку на вступление в НАТО – это "суверенное решение Украины".

В понедельник, 14 февраля, запланирован визит канцлера Германии Олафа Шольца в Украину. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским.