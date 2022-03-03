Германия поставит Украине более 2,5 тыс. зенитных ракет

Зенитные ракеты "Стрела" ближнего радиуса действия класса "земля-воздух" начали выпускать в Советском Союзе в 60-х годах. Фото: pixabay.com

Германия одобрила поставки Украине 2,7 тыс. зенитных ракет типа "Стрела" из бывших запасов вооруженных сил Германской Демократической Республики.

Минобороны страны уже несколько дней проверяет, какое еще оружие можно передать Украине, сообщает DPA.

"В субботу федеральное правительство Германии приняло решение как можно быстрее доставить Украине 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 зенитно-ракетных комплексов "Стингер" со складов Бундесвера. Оружие прибыло в Украину в среду", - говорится в сообщении.

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Зенитные ракеты "Стрела" ближнего радиуса действия класса "земля-воздух" начали выпускать в Советском Союзе в 60-х. Они были основным продуктом "холодной войны", поэтому производились в большом количестве. "Стрелу" и ее варианты давно превзошли более современные системы. В то же время они остаются на вооружении многих стран.

Нидерланды и Эстония тоже получили разрешение от ФРГ на поставку в Украину оружия немецкого производства из запасов ГДР.

24 февраля в четыре утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.