Герман удивила новым образом с элементом из "Гарри Поттера"

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Бывшая советница президента-беглеца Виктора Януковича Анна Герман в который раз изменила свой имидж.

На эфире одного из телеканалов она появилась с новой прической - с зачесанными назад волосами с "мокрым эффектом".

Кроме того, Герман сделала макияж в стиле smoky eyes - дымчатого оповивання, надела очки в круглой черной оправе, как у Гарри Поттера.

Бывший соратник экс-президента постоянно обращает на себя внимание, меняя образ. Она носила прямое каре, классические локоны, неоднократно появлялась с хулиганскими прическами.

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Бывший советник Януковича и народный депутат от Партии регионов Анна Герман ранее заявляла, что не занимается своим внешним видом. Говорила, что очень красивые женщины внешне менее интересны как личности.