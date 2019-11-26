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вторник, 26 ноября 2019 14:56

Геращенко требует запретить покупку и аренду украинской земли россиянами

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Геращенко требует запретить покупку и аренду украинской земли россиянами
Фракция "ЕС" выступает за полный запрет возможной покупки земли "гражданам РФ или юридическим лицам, хоть как-то аффилированным с РФ". Фото: Апсотроф

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что депутаты подготовили комплексные поправки в закон о рынке земли, на принятии которых будут настаивать.

Об этом она 26 ноября написала в Facebook.

"В эти дни во фракции "Европейская Солидарность" идет серьезная и непростая дискуссия по закону о рынке земли. Как и обещали, мы подготовили комплекс поправок, на принятии которых будем настаивать. Принципиальные вещи - жесткое ограничение концентрации в одни руки (ни о каких сотнях и даже десятках тысяч гектаров не может быть и речи), защита плодородия земли, определение минимальной цены, защита фермера", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что их фракция выступает за полный запрет возможной покупки земли "гражданам РФ или юридическим лицам, хоть как-то аффилированным с РФ".

"Я вообще считаю, что такой запрет должен быть зафиксирован в законе специальной нормой. Россия должна ответить и быть наказана за войну на Донбассе и кражу Крыма. Я не знаю, что в голове нынешней власти и когда они собираются мириться, панять и прастить, забыть наших погибших и раненых, снять с РФ и упоминание о стране - агрессоре и снова завести песню о мире, дружбе, частушке, балалайке, они нам газ, а мы им землю. Поэтому считаю, что запрет покупки и даже аренды сельскохозяйственной земли предприятиям с российским капиталом или гражданством должен быть жестко зафиксирован в законе", - заявила Геращенко.

Напомним, ранее Геращенко во время выступления с трибуны Верховной Рады отметила, что законопроект, предлагающий президентской фракцией "Слуга народа" о рынке земли, не отвечает интересам украинского общества и в таком виде не может быть принят.

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