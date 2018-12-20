Геращенко предлагает перенести "Минск" в другую страну

В связи с постоянной поддержкой Беларусью международных позиций России Украина должна подумать о том, чтобы перенести переговоры в другую страну.
Такое мнение высказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в своем Facebook.
"Регулярные голосования Беларуси на Генассамблее ООН в унисон с РФ по резолюциям, касающимся вопросов Крыма, Донбасса, прав человека на оккупированных территориях, идут в разрез с заявленной позицией нейтральности Минска. Это, скорее, пророссийская позиция, Беларусь ни разу не удержалась во время голосований по важным для Украины резолюциям, она всегда вместе с РФ голосует против.
Подписание Путиным военной доктрины Союзного государства вместе с Беларусью еще больше ставят под сомнение заявленную Минском нейтральность. Это исключительно мое мнение, но, возможно, мирные переговоры следует перенести в действительно нейтральную страну. Конечно, мы благодарим Беларусь за гостеприимство и предоставленный площадку. Но нейтральность и беспристрастность партнеров важнее комфорта", - отметила Геращенко.
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19 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. Она призвана отражать взгляд 2 стран на обеспечение безопасности всего Союзного государства. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота предполагал, что проект документа будет включен в повестку дня предстоящего заседания Высшего государственного совета Беларуси и РФ.
Союзное государство - это надгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, в котором поэтапно организуются единственный политический, экономический, военный, таможенный, валютный, юридический, гуманитарный и культурный просторы.
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