Геращенко ответила Разумкову по ПАСЕ

Геращенко посоветовала Разумкову различать черное и белое. Фото: focus.ua

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков путает черное с белым, когда критикует представителей Украины за демарш в ПАСЕ.

Об этом написала вице-спикер парламента и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Ирина Геращенко на странице в Facebook.

"Разумков раскритиковал украинскую делегацию в ПАСЕ. Именно украинскую делегацию, и ни слова не сказал о русской или о европейских, которые вернули в зал подсанкционных преступников", - сказала Геращенко.

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"Говорят, он будет спикером в будущем созыве ВР. Обратите внимание - ВР, не Госдумы...", - добавила нардеп.

Она отметила, что гордится украинской делегацией, а также храбрыми коллегами из Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и "одним смелым и честным словаком".

"Кажется, что к власти в Украине приходят дальтоники, которые не различают цвета, путают черное и белое, не умеют замечать очевидное и неспособны поблагодарить тех, кто действительно служил Украине", - отметила Геращенко.

Партия "Слуга народа" не хочет, чтобы украинская делегация покидала Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на возвращение России к этой организации.