Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова

"Это вы уже что-то накрутили с микрофонами" ФОТО: Yan Dobronosov.

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко на первом заседании подготовительной группы избранных депутатов пошутила над руководителем партии "Слуга народа", председательствующим Дмитрием Разумковым.

Геращенко взяла слово на заседании и выразила поддержку решению о сохранении комитета по европейской интеграции. Разумков отметил, что ее плохо слышно.

"Вы уже что-то накрутили с микрофонами", - сказала Геращенко. - Это не мы, это не мы", - ответил Разумков.

В следующий раз подготовительная группа встретится 14 августа в 11:00. К этому времени депутаты в своих фракциях должны обсудить уменьшение максимального состава комитетов с 35 депутатов до 31 или 29.

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9 августа депутаты определили дату первого заседания новых депутатов - 29 августа. 21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.