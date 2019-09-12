Геращенко хотят отстранить от работы в Раде

Слов о "зеленых человечков" Геращенко отстранили от работы в парламенте. Фото: УНІАН

Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко от участия в следующих пяти пленарных заседаниях парламента.

За решение проголосовали 6 членов комитета, против - 5, воздержались - 3, пишет Еспресо.TV

10 сентября Геращенко во время своего выступления назвала "Слуг народа" "зелеными человечками". Так президент РФ Владимир Путин называл российских военных оккупантов в Крыму.

После этого Геращенко выключили микрофон, а спикер Дмитрий Разумков заявил о недопустимости подобных сравнений. Нардепы от ЕС заблокировали трибуну, а сама Геращенко попросила Разумкова "успокоить свой югенд".

"Решение принято по обращению Давида Арахамии. Свое обращение лидер фракции СН мотивировал оскорблением Геращенко его коллег и тем, что представитель ЕС не извинилась.

Сама Геращенко на комитет не пришла, а ее коллеги сказали, что это наступление на свободу слова", - пишет группа Newsroom в Facebook.

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3 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Изменения в Конституцию поддержали 373 народных депутата.