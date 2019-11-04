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Геращенко готовит запрос в СБУ по поводу визита депутата Госдумы в Золотое

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Геращенко готовит запрос в СБУ по поводу визита депутата Госдумы в Золотое
Нардеп Ирина Геращенко прокомментировала визит депутата Госдумы России Алексея Журавлева в Золотое

Визит депутата Госдумы России, лидера шовинистической партии "Родина" Алексея Журавлева в Золотое является провокацией и требует жесткой реакции Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел и мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом на своей странице в сети Facebook написала народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Это шокирующее. После так называемого разведения то в Станицу Луганскую свободно заходят главари боевиков и кошмарят на камеры представителей местной власти, то теперь в Золотое, нарушая украинскую границу незаконно, не через определенные пограничные пункты пересечения, а через оккупированные РФ территории, приезжает "ревизор" с Госдумы. Он еще не повесил триколор в Золотом? Потому что на мосту в Станице какие-то тряпки болтаются...", - пишет Ирина Геращенко.

Она сообщила, что готовит соответствующий запрос в СБУ. "Что это такое происходит, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям нашей Армии? Где СММ ОБСЕ? Где реакция МИД на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там теперь не скрываясь, лазили россияне?", - отметила народный депутат.

"Мы, украинские политики, именно политики, а не новые лица без имен и фамилий - все в санкционном списке Москвы. В это время мордорцы, которые голосовали за аннексию Крыма и ввод войск на Донбасс, уже свободно разгуливают Украиной. Там, где наши голуби мира планируют проводить "честные выборы по украинским законам", - отметила Ирина Геращенко.

Европейская Солидарность
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