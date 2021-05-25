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Генсек ОБСЕ посетит Украину

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Генсек ОБСЕ посетит Украину
Хельга Мария Шмид прибудет в Украину. Фото: DW

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид на этой неделе посетит Украину.

Она встретится с украинскими чиновниками и отправится на восток страны, передает пресс-служба организации.

Во время визита Шмидт проведет переговоры с вице-премьер-министром - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и председателем парламента Дмитрием Разумковым.

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Переговоры будут сосредоточены на ситуации в Украине и вокруг нее, а также на путях укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Украины.

Шмид также планирует посетить восточную Украину, чтобы "своими глазами увидеть ситуацию в пострадавших от конфликта районах и работу, проведенную СММ и Координатором проектов на местах".

Посла Португалии в Украине Антониу Машаду 20 мая пригласили в Министерство иностранных дел Украины. Обсудили позицию Португалии в контексте подготовки заявления Европейского Союза в ОБСЕ по вопросу нарушения прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

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