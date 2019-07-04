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четверг, 04 июля 2019 10:13

Геннадий Москаль выступил против закона о дематюкации

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Геннадий Москаль выступил против закона о дематюкации
Москаль считает, что есть более важные проблемы. Фото: PMG

Закон о запрете мата нардепа Ольги Богомолец имеет целью лишь предвыборные амбиции, считает экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка. Сказал на их языке - друг друга поняли. И все пошло и наладилось", - сказал он на поддержку брани изданию InfoResist.

"Ну неужели нет в обществе сегодня большей проблемы, чем заниматься этими глупостями?! Еще зная, что этот парламент не будет рассматривать этот законопроект. Это называется, как в советские времена: отвлечение народа от социальных проблем", - считает Москаль.

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Он напомнил, что в законодательстве урегулирован вопрос о ругани. За мат в общественных местах должны штрафовать, но этого почти не происходит. Самого Москаля ни разу не штрафовали, хотя он нередко матерится в публичных выступлениях и комментариях.

"А весь парламент не заслуживает нецензурной брани? Его работа как оценивается гражданами Украины? Только в нецензурной форме", - добавил он.

На сайте Верховной Рады опубликовали текст закона о противодействии сквернословию. Автором документа является нардепка Ольга Богомолец. Она предлагает установить штрафы за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в сети и в эфире телевидения.

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Дата
04
июля

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