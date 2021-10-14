Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором

 
Ексклюзивы
1/5
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1260
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 1791
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 135
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1755
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 531
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1341
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1935
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1251
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 3258
Фото
Все фото
11
17
16
4
7
Зеленский почтил память погибших защитников Украины
Зеленский почтил память погибших защитников Украины
Сторонники Саакашвили окружили посольство Грузии в Киеве: фоторепортаж
Сторонники Саакашвили окружили посольство Грузии в Киеве: фоторепортаж
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Стартовал саммит Украина-ЕС
Стартовал саммит Украина-ЕС
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и &quot;слуги&quot; выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Видео
Все видео
СБУшник срывал скандальный фильм о Зеленском - у Баканова отрицают
СБУшник срывал скандальный фильм о Зеленском - у Баканова отрицают
Новым министром обороны может стать Верещук. "Слуги" это обсудили
Новым министром обороны может стать Верещук. "Слуги" это обсудили
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Разумков заявил, что его отставка состоялась с нарушением регламента
Разумков заявил, что его отставка состоялась с нарушением регламента
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1350
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 621
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 963
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
1 Просмотров: 900
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
четверг, 14 октября 2021 12:09

Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором

  Комментировать
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором
В соцсети опубликовали данные сотрудников ФСБ, ГУ ГШ ФР, СВР и сотрудников ГК РФ в Харькове. Фото: ua.news

Генеральное консульство России в Харькове поздравило украинцев с Днем защитников и защитниц и назвало президента РФ Владимира Путина диктатором.

Неожиданное поздравление появилось на странице консульства в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появился уполномоченный по защите прав защитников

"Сотрудники Генерального консульства РФ в городе Харькове искренне, от всего сердца, приветствуют украинский народ с Днем защитников и защитниц Украины! Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой.

Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики России. Мы восхищаемся украинскими ребятами, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине.

Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедах. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине", - говорится в поздравлении.

На странице также опубликовали список имен "Сотрудников спецподразделения СВР РФ "Заслон", "Сотрудников МИД РФ", "Сотрудников ГУ ГШ ВС РФ", "Административно-технического персонала", "Сотрудников из числа граждан Украины (коллаборационистов)", "агентов ФСБ на территории г. Харькова, с позором изгнанных из рядов украинских спецслужб".

Кроме этого, опубликовали несколько фотографий с сотрудниками консульства, на которых указаны их имена и фамилии.

В День защитников и защитниц, 14 октября, президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве.

Глава государства возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Прыжок из космоса: парашютист преодолел скорость звука

Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 11547
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 9315
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
10
 Просмотров: 5094
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 3 Просмотров: 5058
Председатель фракции &quot;Слуга народа&quot; Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
 1 Просмотров: 3852
Политика
Зеленский почтил память погибших защитников Украины
Зеленский почтил память погибших защитников Украины
11
 Просмотров: 144
Арахамия вспомнил, о чем ночью говорил в ресторане с ОПЗЖ
Арахамия вспомнил, о чем ночью говорил в ресторане с ОПЗЖ Просмотров: 819
Дело "Роттердам +" отказались возобновлять - Зеленскому напомнили о стадионе
Дело "Роттердам +" отказались возобновлять - Зеленскому напомнили о стадионе Просмотров: 1422
"Слугу народа" поймали на непрозрачных схемах с государственными миллионами
"Слугу народа" поймали на непрозрачных схемах с государственными миллионами Просмотров: 657
Порошенко лично объяснил, почему "ЕС" ходила к генпрокурору
Порошенко лично объяснил, почему "ЕС" ходила к генпрокурору Просмотров: 342
Больше всего комментируют
14
За антисемитизм готовят уголовную ответственность
8
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
5
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
3
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Голосов: 8595
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть