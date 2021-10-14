Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором

В соцсети опубликовали данные сотрудников ФСБ, ГУ ГШ ФР, СВР и сотрудников ГК РФ в Харькове. Фото: ua.news

Генеральное консульство России в Харькове поздравило украинцев с Днем защитников и защитниц и назвало президента РФ Владимира Путина диктатором.

Неожиданное поздравление появилось на странице консульства в Instagram.

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"Сотрудники Генерального консульства РФ в городе Харькове искренне, от всего сердца, приветствуют украинский народ с Днем защитников и защитниц Украины! Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой.

Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики России. Мы восхищаемся украинскими ребятами, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине.

Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедах. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине", - говорится в поздравлении.

View this post on Instagram Публикация от Генконсульство 🇷🇺 в Харькове (@rusconsulate.kharkov)

На странице также опубликовали список имен "Сотрудников спецподразделения СВР РФ "Заслон", "Сотрудников МИД РФ", "Сотрудников ГУ ГШ ВС РФ", "Административно-технического персонала", "Сотрудников из числа граждан Украины (коллаборационистов)", "агентов ФСБ на территории г. Харькова, с позором изгнанных из рядов украинских спецслужб".

Кроме этого, опубликовали несколько фотографий с сотрудниками консульства, на которых указаны их имена и фамилии.

View this post on Instagram Публикация от Генконсульство 🇷🇺 в Харькове (@rusconsulate.kharkov)

В День защитников и защитниц, 14 октября, президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве. Глава государства возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину.