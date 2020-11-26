Гендиректору КБ "Южное" посмертно присвоят звание Героя Украины

Достояние таких людей, как Дегтярев, остается в истории государства. Фото: facebook.com/yuzhnoye

Гендиректору КБ "Южное" Александру Дегтяреву хотят посмертно присвоить звание Героя Украины.

Присвоение звания инициировал президент Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе Офиса президента .

"Это был великий украинский конструктор, выдающийся ученый. Он многое сделал. Был директором КБ "Южное" много лет подряд, начинал с инженера. Мои соболезнования родным и близким. Думаю, что этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял нашу страну во всем мире", - сказал Зеленский.

Он добавил, что достояние таких людей, как Дегтярев, остается в истории государства.

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О смерти Александра Дегтярева, который болел Covid-19, Офис президента сообщал 24 ноября. Он возглавлял КБ "Южное" с 2018 года.