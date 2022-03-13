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воскресенье, 13 марта 2022 04:08

Гендиректор МАГАТЭ пообщался с главой Росатома - подробности

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Гендиректор МАГАТЭ пообщался с главой Росатома - подробности
На ЗАЭС проводятся работы по возобновлению энергоснабжения. Фото: Энергоатом

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси провел телефонный разговор с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Россия не планирует брать под полный контроль Запорожскую АЭС, пишут в пресс-службе МАГАТЭ.

"Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии, что Россия планирует установить на Запорожской атомной электростанции (АЭС) полный и постоянный контроль под управлением государственной корпорации Росатом, заявил Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси. Позже эта информация была опровергнута Российской Федерацией", - говорится в сообщении .

Во время телефонного разговора с Гросси 12 марта Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подтвердил, что на станцию ​​прибыли специалисты компании.

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"Небольшое количество специалистов компании присутствует на Запорожской АЭС, расположенной на юго-востоке Украины, при этом он опроверг, что Росатом взял на себя эксплуатационный контроль или намерен включить станцию ​​в систему управления Росатома", - отметили в ведомстве.

По словам Лихачева, на ЗАЭС проводятся работы по возобновлению энергоснабжения. Также на станцию ​​доставили запасы горючего для резервных дизельных генераторов.

В ночь на 4 марта оккупанты начали обстреливать энергоблоки АЭС в Энергодаре. Из-за этого вспыхнул пожар. Город остался без тепла. Пока что радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Во время штурма Запорожской АЭС погибли три украинских военных. Еще при жизни нескольких человек борются медики.

Российские оккупанты де-факто контролируют Энергодар. Однако, Запорожская АЭС уже "в украинских руках", сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

10 марта стало известно, что оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища возле Запорожской АЭС. Захватчики заявляли о желании направить электроэнергию с АЭС на оккупированные Крым и Донбасс.

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