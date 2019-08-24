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суббота, 24 августа 2019 20:00

"Где план победы?" - речь Зеленского критически оценили

2 Комментировать
&quot;Где план победы?&quot; - речь Зеленского критически оценили
Президент Владимир Зеленский не говорил о победном плане действий.

В своей речи президент Владимир Зеленский не говорил о плане победы.

Об этом в эфире канала Skrypin.ua сказал ведущий программы "Агентство медийной безопасности" Андрей Павленко.

"В речи не прозвучало, кто агрессор. И вот эти призывания постоянно к "миру"...

Есть такое народное выражение "Главное, чтобы не было войны", так пожилые люди учат своих детей. Это как во дворе есть парень, которого учили быть "мирным", а он постоянно, потому что "мирный", приходит домой побитым. Потому что боится ссориться.

Надо развивать идею вечной борьбы, побед. Мы находимся в такой географической локации, что нам нельзя быть уставшими от войны, нам нельзя "мир любой ценой".

Должны заявить о своей проактивной позиции, своих интересах не только у себя, но и за пределами Украины. А не всегда защищаться и креститься "Дай Бог, чтобы на нас никто не напал".

Если бояться волка, то в лес не ходить. Если бояться войны, то и государства можно своего не иметь.

Должны подумать, какую своим детям передадим дальнейшую борьбу, за что они будут бороться. А не этот "мир, мир, мир". "Мир" в такой позе, что думаешь, может лучше воевать, чем стоять в такой позе.

Это (речь. - Gazeta.ua) было, как архетип матери. Которая сказала тебе, что ты хороший. Но очень не хватает какого-то отца, который скажет, за что бороться, какие будут сложности, какой вообще план действий", - сказал Павленко.

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Весной 2014 года Россия оккупировала Крым.

Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

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Комментарии

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Дата
24
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