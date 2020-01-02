Где отдыхает Зеленский на Новый год

В сети Instagram на странице одного из пользователей появилось фото вместе с президентом Владимиром Зеленским на заснеженной горной вершине.
Фото датированное 1 января и содержит геолокацию горнолыжного курорта "Буковель", пишет УНН
Фотографию обнародовал пользователь "kolia_sofron".
На прошлой неделе Зеленский рассказывал, что планирует встретить Новый год на Прикарпатье - в Ивано-Франковской области.
Буковель - горнолыжный курорт Украины, расположенный неподалеку от села Поляныця. Курорт связывают с бизнесменом и товарищем олигарха Игоря Коломойского, народным депутатом-мажоритарщиком из группы "За будущее" Игорем Палицей.
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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский гулял в ресторане с олигархом Игорем Коломойским на дне рождении его бизнес-партнера Михаила Кипермана. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".
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