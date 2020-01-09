Где легче бизнесу: в Украине или Польше? объясняет омбудсмен

"В Польше есть больше доверия к судам", - Свенчицки. ФОТО: "РБК-Украина"

В Польше представители бизнеса идут решать проблемы в суды. А государство больше доверяет бизнесу.

Так разницу между Украиной и Польшей для "РБК-Украина" очертил украинский бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицки.

Ранее он был мэром Варшавы.

"Бизнес в Польше тоже может быть недоволен какими-то вещами и стремится улучшить условия для работы. Но в Польше есть больше доверия к судам. И если возникает какой-то спор, то бизнес идет в суд решать проблемы.

В свою очередь, и государство больше доверяет бизнесу. Например, когда предприниматели подают таможенные декларации. Это идет в электронном документообороте, что позволяет обработать больше документов ".

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Также в Польше больше диалога между бизнесом и государством, говорит Свенчицки.

"Когда появляются новые законы или распоряжения, обычно эти документы готовятся в ходе обсуждения сторон. Потому что бизнес лучше знает, как законы будут работать на практике, не будет проблем от их внедрения. Поэтому часто власть прислушивается к мнению предпринимателей".

В Украине, по его мнению, надо расширять диалог бизнеса с властью во время разработки новых законов.

В августе 2019-го Кабмин утвердил Марчина Свенчицки в должности бизнес-омбудсмена. К работе он приступил в октябре.

"Такой подход поможет улучшить доверие между сторонами и будет полезным для общества".