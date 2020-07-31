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пятница, 31 июля 2020 03:45

ГБР закрыло дело против Порошенко о томосе

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ГБР закрыло дело против Порошенко о томосе
Дело о Томосе закрыто. Фото: Украинская правда

Следствие не нашло нарушений при расследовании дела о пятом президенте Украины Петре Порошенко о якобы "разжигании межрелигиозной розни" при создании Православной церкви Украины.

В рамках досудебных расследований ГБР не оспаривались но не проверялись вопросы получения Украиной томоса об автокефалии, об этом во время брифинга заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов, говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований

Уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался Порошенко, на самом деле касалось не томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и сейчас закрыто.

"Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыта. Следователями не установлено признаков уголовного правонарушения, подпадает от статью 161 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - отметил Соколов.

Отмена регистрации УПЦ КП должно рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.

"ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии. По этому поводу нами проведены консультации с представителями различных религиозных общин, к которым доказано позицию Государственного бюро расследований", - резюмировал Соколов.

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18 июня пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко заявил, что против него возбуждено еще одно дело - за разжигание межрелигиозной вражды.

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Дата
31
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