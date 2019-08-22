ГБР третий раз вызывает Порошенко на допрос

По данным СМИ, в настоящее время Порошенко отдыхает в Норвегии. Фото: https://focus.ua

Государственное бюро расследований третий раз вызывает бывшего президента Петра Порошенко на допрос во вторник - 3 сентября.

Время, когда экс-гарант должен появиться в ведомство, не уточняется, сообщают Украинские новости.

"Допрос запланирован на 3 сентября", - сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным СМИ, в настоящее время Порошенко находится в Норвегии на отдыхе.

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ГБР открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.

17 июля Порошенко не явился на допрос. Он улетел в Страсбург. Впрочем, в списке среди приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было.

25 июля ГБР завершило допрос Порошенко и направило еще одну повестку.

Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР 12 августа.