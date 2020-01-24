ГБР сегодня действует на стороне страны-агрессора - Порошенко

Экс-президент Петр Порошенко назвал допрос в ГБР "спектаклем" и заподозрил ведомство в мониторинге своей переписки. Фото: Украинская правда

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал допрос в ГБР, назвав его "плохим спектаклем".

По словам пятого президента, ГБР целенаправленно препятствует его международной деятельности, назначая допросы во время важных международных мероприятий.

"Я был вынужден отменить международный визит в Швейцарию, в Давос, где у меня был запланирован ряд международных встреч. И я думаю, что с высокой вероятностью, они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов и именно в этот день назначили допрос в качестве свидетеля", — заявил Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что в таком случае, он официально просил допросить его по всем делам, которые ГБР завело против него.

"Сегодня больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать… То у них следователей нет… Потому что им нужно шоу", — заявил Порошенко.

Порошенко добавил, что 27 января должен присутствовать на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, но ГБР назначило ему допрос на 31 января.

"Единственное для чего это делается — чтобы препятствовать моей международной деятельности… проблема не в том, что я хочу попутешествовать, проблема в том, что сейчас разрушается международная коалиция в поддержку Украины, у нас в стране жесткий реванш", — считает пятый президент.

Комментируя допрос о возможной госизмене при подписании Минских соглашений, Порошенко заявил о некомпетентности следователей.

"Это было ужасно… Я никогда ничего подобного не слышал. Потом, что значит первый, второй, третий, четвертый пункт? Да вы же пункты не даете! Что вас именно интересует? Что вас огорчает? Следователь прятал глаза и это был очень плохой спектакль", — заявил он.

Порошенко добавил, что его преследование "инспирировано представителями пятой колонны, а основным заказчиком этих шоу-представлений является РФ".

ГБР неоднократно вызывало Порошенко на допросы, один из последних был назначен на 21 января. Тогда пятый президент проигнорировал вызов, ссылаясь на отстутствие повесток.

Отдельно ГБР сообщило, что пятый президент "проигнорировал" допросы 16 и 17 января, "несмотря на личные заверения в прибытии" и тот факт, что повестки уже присылали ему "по месту жительства и работы".

Таким образом, Порошенко "неоднократно нарушил нормы уголовно-процессуального законодательства", считают в ГБР.

18 ноября ГБР направило в ГПУ проект подозрения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко.

В документе говорится, что Порошенко подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.