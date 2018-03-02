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пятница, 02 марта 2018 17:45

Газовый вентиль России не испугал Москаля

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Газовый вентиль России не испугал Москаля
Закарпатская область не будет останавливать работу образовательных учреждений из-за нехватки газа после невыполнения российским "Газпромом" своих обязательств, говорит тамошний председатель ОГА Геннадий Москаль. Фото: УНІАН

Закарпатская область не будет останавливать работу образовательных учреждений из-за нехватки газа после невыполнения российским Газпромом своих обязательств.

Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Во-первых, наша область потребляет меньше газа в Украине, а часть Закарпатья вообще негазифицированная.

Во-вторых, потребителями почти 85 процентов газа, используемого в области, является население. Учреждения и организации (в том числе образовательные объекты) потребляют всего-навсего 5,3 процентов газа. В-третьих, централизованного теплоснабжения (типа теплокоммунэнерго) на Закарпатье нет давным давно, и в этом смысле наша область является примером для всей Украины.

В-четвертых, за последние годы, выполняя поручения правительства, мы перевели кучу социальных объектов на альтернативные виды отопления (прежде всего дрова), поскольку знали, что Россия в любой момент может прикрутить газовый вентиль, как делала это уже неоднократно", - пояснил он.

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Обучение в детских садах, школах и вузах приостановили до 6 марта включительно с целью экономии газа в связи с тем, что Россия отказалась поставлять голубое топливо в Украину.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме, Газпром должен заплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.

После получения решения суда Газпром отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В Нафтогазе такое поведение Газпрома назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.

По данным Укртрансгаза, Газпром ни дня в этом году не придерживался требования транзитного контракта с поддержания необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.

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