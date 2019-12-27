Газета "Зеркало недели" выпустила последний номер

Общественно-политический еженедельник "Зеркало недели. Украина" выпустил последний номер издания.

Об этом в пятницу сообщается на сайте DT.ua

Газета выходила с 1994 года.

"Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника "Зеркало недели". Одна тысяча двести семьдесят пятый.

"Бумага" в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли. Но душу все равно корчит чувство вины. Как-будто мы предаем тех, для кого "Зеркало" в хаосе перемен, фейков и поверхностности было единственным лакмусом своей нормальности: значит, не только я так думаю, так чувствую, тому же возмущаюсь, на то же надеюсь. Но еженедельник уходит вместе с таянием более невоспроизводимого класса — интеллигенции", - заявили в редакции.

Издание продолжает работу в Интернете.

"ZN.UA — продолжатель "Зеркала недели", - заявляет СМИ.

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Газета "Зеркало недели" вышла в свет 8 октября 1994 года. Ее учредителями стали Юрий Орликов, Владимир Мостовой и Юлия Мостовая. Юлия Мостовая является главным редактором издания с 2011 года.