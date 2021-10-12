"Газа вполне достаточно" - в Зеленского прокомментировали "волну" чрезвычайных ситуаций в регионах

В Украине достаточно голубого топлива для нужд населения и социальной сферы, уверяет Тимошенко. Фото: pixabay.com

Газа в хранилищах страны достаточно для нужд социальной сферы. Областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собираются в регионах с целью ускорить подписания договоров на поставку газа и решить технические моменты.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook.

"Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет", - написал Тимошенко.

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Добавил, что Нафтогаз готов до 15 октября подписать все договоры с потребителями социальной сферы, в частности школы, садики, больницы.

Чиновник напомнил, что цена на газ для нужд населения - 7,42 грн. По такой цене Нафтогаз продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующим компаниям для удовлетворения потребностей населения. Цена на газ с учетом НДС и тарифом на транспортировку для нужд социальной сферы - 16,8 грн.

"Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены", - резюмировал Тимошенко.

Регионы Украины один за другим объявляет ЧС из-за невозможности поставки газа в бюджетные учреждения. В частности, Одесская, Днепропетровская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская области и Закарпатья. Поставщики отказываются предоставлять энергоноситель населению по ценам себестоимости. Из-за холода в школах в одной из областей школьников отправили на каникулы.