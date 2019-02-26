Газ может подешеветь в 2 раза

Стоимость тысячи кубометров газа составляет 8550 грн. Фото: dt.ua

Кабинет министров готов снизить цену на газ для населения в два или четыре раза, если это не приведет к негативным последствиям для экономики.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Украинского энергетического форума.

"Возможно ли без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса сегодня снизить в два, три или четыре раза цену на газ в стране? Я прошу вас как профессиональных людей обсудить эту тему. Если вы найдете решение, что это возможно, и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, то я беру на себя обязательство это профессиональное решение реализовать буквально завтра", - сказал Гройсман.

При этом он назвал разговоры о снижении цены на газ бешеным популизмом.

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С 1 ноября 2018 года стоимость тысячи кубометров газа составляет 8550 грн. Это было условием договоренностей между Кабинетом министров и МВФ. Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко обещает, что цена на газ для населения будет снижена вдвое. Еще один претендент на булаву Серий Каплин говорит, что после его победы газ подешевеет в 4 раза.