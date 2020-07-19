Франция получила "черные ящики" сбитого Ираном самолета МАУ

Иран передал Франции "черные ящики" самолета МАУ. Фото: Reuters

Черные ящики самолета компании МАУ, сбитого в начале года на взлете из аэропорта Тегерана, уже находятся во Франции.

"Французские следователи сообщили, что во Францию ​​прибыли черные ящики украинского пассажирского самолета, ошибочно сбитого в январе иранскими войсками", - информирует AFP.

Самописцы будут переданы в ведомство в понедельник. Их изучением займется международная команда, состоящая из 20 человек.

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8 января 2020 после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших - граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.