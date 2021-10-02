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суббота, 02 октября 2021 22:55

Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова

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Фракция &quot;Слуги народа&quot; начнет процедуру отставки Разумкова
В понедельник начнется процедура отзыва спикера парламента. Фото: Украинская правда

Члены фракции "Слуга народа" собрали достаточное количество подписей для отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Процедура отзыва запланирована на понедельник.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"Путем голосования депутатами фракции было принято решение в понедельник начать процедуру отзыва главы Верховной Рады Украины с занимаемой должности", - написала пресс-секретарь "Слуги народа".

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Во время заседания фракции "Слуга народа", депутаты подняли вопрос касаемо отставки главы Верховной рады Дмитрия Разумкова.

2 октября депутаты из фракции "Слуга народа" собрали подписи за отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

30 сентября Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова.

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