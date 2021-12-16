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Фракция "ЕС" в Киевсовете заявила о политическом давлении и слежке за депутатами

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За депутатами Киевского городского совета от "Европейской Солидарности" ведется слежка. Об этом заявил руководитель фракции Владимир Прокопив во время заседания Киевсовета.

"В последнее время "Европейская Солидарность" фиксирует тотальную слежку за членами нашей фракции. Так, в начале этого года депутат от ЕС Виктор Кононенко зафиксировал визуальное наблюдение, которое он расценил как подготовку покушения на свою жизнь. На прошлой неделе слежку за собой зафиксировал еще один депутат от "Европейской Солидарности", заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов", – заявил Владимир Прокопив.

По словам Прокопива, два человека, которые пришли в дом, где проживает Константин Усов вместе с женой и двумя детьми, пытались определить точный адрес депутата. Один из них продемонстрировал удостоверение сотрудника отдела по борьбе с экстремистскими и радикальными организованными преступными группировками Департамента стратегических расследований по имени Ярослава Цяпко.

"Через сутки под домом Константина Усова состоялся митинг титушек из так называемой "маршруточной мафии" с громкоговорителями, музыкой, файерами и клеветническими плакатами", - отметил он.

"Европейская Солидарность" считает подобные вещи, где полиция играет роль не только исполнителей, но и непосредственных организаторов и наводчиков акций против депутатов Киевского городского совета, исключительным политическим давлением", - подчеркнул Прокопив.

Депутат добавил, что в подтверждение этих слов в наличии депутатов есть видео и фото людей, совершающих незаконные действия в отношении депутатов фракции.

"Мы знаем биографии этих людей и готовы предоставить информацию о них депутатам Киевсовета для ознакомления", – заверил глава фракции "Европейской Солидарности" в Киевсовете.

На следующее пленарное заседание Киевский городской совет вызывает руководителя Управления стратегических расследований ДСР в Киеве Константина Кругляка и руководителя Национальной полиции Киева Ивана Выговского для объяснений на каких основаниях представители правоохранительных органов осуществляют незаконное наблюдение за депутатами оппозиционной партии "Европейская Солидарность".

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16
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