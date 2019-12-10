"Формулу Штайнмайера" могут вписать в украинское законодательство

"Формулу Штайнмайера" впишут в украинское законодательство. Фото: Громадське

На "нормандской встрече" договорились об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Соответствующий пункт есть в итоговом коммюнике "нормандского саммита", сообщает Громадское.

Стороны "считают необходимым включить" формулу Штайнмайера "в законодательство Украины в соответствии с ее версией, согласованной" нормандской четверкой "и трехсторонней контактной группой", говорится в документе.

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Кроме того, в документе говорится о прекращении огня, об обмене пленными и о разведении сил на Донбассе.