Фонд экс-нардепа приобрел активы "Газпрома" в Украине по заниженной цене - следствие

Екснардеп Андрей Журжий приобрел 40% акций компании "Газтранзит", которые ранее принадлежали российскому "Газпрому"

Фонд бывшего народного депутата Андрея Журжия приобрел 40% акций компании "Газтранзит", ранее принадлежавшие российскому "Газпрому", по заниженной на 600 миллионов гривен цене.

Об этом стало известно из постановления Высшего антикоррупционного суда, сообщает издание "Наші Гроші".

Данным постановлением суд передал в Агентство по розыску и менеджменту активов 16,65 тыс простых именных акций "Газтранзита" с иностранными инвестициями" номинальной стоимостью 33,3 млн грн.

Согласно данным постановления, АРМА и ее управляющим запрещено отчуждать или реализовывать эти акции, которые сейчас принадлежат АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд "Голдмен". Бенефициарами фонда значатся Андрей Нестеренко и Алексей Пети.

В 2016 году АМКУ оштрафовал "Газпром" более чем 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по транзиту природного газа магистральными трубопроводами по территории Украины. В 2017 году суд обязал "Газпром" выплатить в госбюждет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Следовательно, 40,2% акций "Газпрома" в "Газтранзите" продали 29 января 2019 года на фондовой бирже ПФТС по цене 41 млн грн.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, начальная оценка акций составляла более 630 млн грн. Впрочем, позже ООО "Ника-Эксперт" сделало еще одну оценку, после которой стоимость акций резко снизилась до 40 млн грн, хотя ежегодная нераспределенная прибыль указанной компании превышала 100 млн грн. Поэтому, когда акции продали за 41 млн грн, скидка составила 93%, а государство недополучило примерно 600 млн грн дохода, пишет издание.

На момент, когда 40,2% акций "Газтранзита" купил венчурный фонд "Голдмен", конечным бенефициаром фонда был Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда - ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" бывшего народного депутата Андрея Журжия.

17 января 2020 года акции "Голдмен" в "Газтранзите" признаны вещественным доказательством в уголовном производстве и арестованы.

По словам Журжия, связывать фонд "Компания по управлению активами "Инвестиционные партнеры" с Фондом "Голдмен" некорректно.

"Считаю, что некорректно вспоминать мою фамилию в контексте данного уголовного производства. ООО "Компания по управлению активами "Инвестиционные партнеры" действительно управляет активами фонда "Голдмен", как руководит активами фондов десятков других компаний. ООО предоставляет эти услуги "Голдмену" до сих пор. За это компания согласно законодательству получает свое вознаграждение, как финансовое учреждение.

При этом, ни я лично, ни ООО "Компания по управлению активами "Инвестиционные партнеры" никогда не были партнерами или управляющими партнерами конечного бенефициара фонда "Голдмен" Андрея Нестеренко, а значит, и связывать мою фамилию с фондом - некорректно. С бенефициаром фонда Андреем Нестеренко мы вообще познакомились на прошлой неделе, после вызова моих сотрудников на допросы в НАБУ", - заявил Журжий.

Отметим, что по данным информационного агентства "Интерфакс-Украина", управляющим партнером "Голдмен" по состоянию на дату покупки акций была ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" Журжия.

"Также обратите внимание на само уголовное производство. Следствие утверждает, что государство понесло убытки в 600 миллионов гривен. Но давайте подумаем, если, гипотетически, покупка акций "Газпрома" "Голдменом" будет отменена, кому вернутся акции? "Газпрому"! Потому что акции были стянуты по миллиардным долгам "Газпрома" перед Украиной. С тех миллиардных долгов списали 40 млн грн.

Затем при заключении нового договора на транзит газа через территорию Украины было заключено мировое соглашение, по которому эти долги обнулили и заключили новый контракт. Следовательно, "Газпром" Украине уже ничего в этой ситуации не должен. И в случае, если будут отменены торги по продаже акций "Газтранзита", то эти акции должны вернуться предыдущему владельцу, и это будет совсем не государство Украина, о которой упоминает в своих материалах следствие, а российский "Газпром", - заявил Журжий.

"Газтранзит" был создан в 1997 году для расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона. Ранее 40,2% "Газтранзита" принадлежали "Нафтогазу", 19,5% - турецкому "Турусгазу", а еще 40,2% - российскому "Газпрому".