Финский депутат поплатился должностью за призыв о невступлении Украины в НАТО

 
Ексклюзивы
1/5
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 324
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 522
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1008
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2241
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1062
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 531
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3564
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2196
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Фото
Все фото
10
6
7
9
4
Ждем єБилет на &quot;Квартал&quot;: сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах
Ждем єБилет на "Квартал": сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Зеленский встретился с Макроном
Зеленский встретился с Макроном
&quot;Мне говорили, что я сумасшедший&quot; - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
Видео
Все видео
"Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина
"Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина
Зеленский ответил на угрозы Лукашенко отключить электроэнергию
Зеленский ответил на угрозы Лукашенко отключить электроэнергию
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Били, кололи и требовали дать показания против Порошенко - Чаус на камеру рассказал о похищении
Били, кололи и требовали дать показания против Порошенко - Чаус на камеру рассказал о похищении
Скандал с Трухиным: "слуг" заподозрили в "отмазывании" нардепа
Скандал с Трухиным: "слуг" заподозрили в "отмазывании" нардепа
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1062
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1845
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1089
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 99
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
среда, 09 февраля 2022 10:24

Финский депутат поплатился должностью за призыв о невступлении Украины в НАТО

  Комментировать
Финский депутат поплатился должностью за призыв о невступлении Украины в НАТО
Ниикко объявил об отставке с поста председателя комитета по иностранным делам. Фото: facebook.com/mika.niikko

Финский депутат, глава парламентского комитета иностранных дел Мика Ниикко опубликовал в Twitter неоднозначный пост об Украине и НАТО.

После огласки политику пришлось объявить об отставке, пишет Yle. Он также удалил пост, в котором прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию.

В своем сообщении Ниикко предложил Макрону "или кому-то еще" публично заявить о невступлении Украины в НАТО. В противном случае Россия не могла бы считать переговоры успешными, и это имело бы плачевные последствия.

Призыв политика вызвал возмущение и критику, поскольку противоречит официальной внешнеполитической позиции Финляндии. Его раскритиковали коллеги по парламенту, назвав поведение Ниикко легкомысленным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Польши предложил провести на самом высоком уровне встречу НАТО-Украина

Позже политик заявил, что удалил твит, потому что неправильно его сформулировал. Он подчеркнул, что поддерживает суверенитет Украины. По словам Ниикко, он хотел высказать личную точку зрения о том, что не видит сейчас реального членства Украины в НАТО.

Вскоре от политика потребовали подать в отставку, иначе "депутатская группа осуществит необходимые шаги для восстановления доверия".

В Финляндии же еще раз отметили, что имеют четкую позицию: "все независимые страны имеют право принимать собственные решения в сфере безопасности".

В конце января премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что хотя ее страна не планирует вступать в НАТО в ближайшее время, Россия не имеет права ветировать подобные решения. Она заверила, что правительство страны готово поддержать своих европейских союзников и США и ввести жесткие санкции против России, если та снова вторгнется в Украину. Этому предшествовали претензии России относительно возможного вступления Финляндии в НАТО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Финский депутат поплатился должностью за призыв о невступлении Украины в НАТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 32808
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 13140
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 2 Просмотров: 12438
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 10935
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 10422
Политика
Ждем єБилет на "Квартал": сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах
Ждем єБилет на "Квартал": сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах
10
 Просмотров: 1827
"Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина
"Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина
 Просмотров: 2880
Кулеба возглавил Киевскую ОГА - указ президента
Кулеба возглавил Киевскую ОГА - указ президента Просмотров: 765
Украина получит от Британии реальное оружие для противостояния на море
Украина получит от Британии реальное оружие для противостояния на море Просмотров: 747
Заместители министров "переплюнули" Шмыгаля по зарплатам
Заместители министров "переплюнули" Шмыгаля по зарплатам Просмотров: 342
Больше всего комментируют
11
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
2
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
2
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
Голосов: 1308
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть