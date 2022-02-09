Финский депутат поплатился должностью за призыв о невступлении Украины в НАТО

Ниикко объявил об отставке с поста председателя комитета по иностранным делам. Фото: facebook.com/mika.niikko

Финский депутат, глава парламентского комитета иностранных дел Мика Ниикко опубликовал в Twitter неоднозначный пост об Украине и НАТО.

После огласки политику пришлось объявить об отставке, пишет Yle. Он также удалил пост, в котором прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию.

В своем сообщении Ниикко предложил Макрону "или кому-то еще" публично заявить о невступлении Украины в НАТО. В противном случае Россия не могла бы считать переговоры успешными, и это имело бы плачевные последствия.

Призыв политика вызвал возмущение и критику, поскольку противоречит официальной внешнеполитической позиции Финляндии. Его раскритиковали коллеги по парламенту, назвав поведение Ниикко легкомысленным.

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Позже политик заявил, что удалил твит, потому что неправильно его сформулировал. Он подчеркнул, что поддерживает суверенитет Украины. По словам Ниикко, он хотел высказать личную точку зрения о том, что не видит сейчас реального членства Украины в НАТО.

Вскоре от политика потребовали подать в отставку, иначе "депутатская группа осуществит необходимые шаги для восстановления доверия".

В Финляндии же еще раз отметили, что имеют четкую позицию: "все независимые страны имеют право принимать собственные решения в сфере безопасности".

В конце января премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что хотя ее страна не планирует вступать в НАТО в ближайшее время, Россия не имеет права ветировать подобные решения. Она заверила, что правительство страны готово поддержать своих европейских союзников и США и ввести жесткие санкции против России, если та снова вторгнется в Украину. Этому предшествовали претензии России относительно возможного вступления Финляндии в НАТО.