Финансиста Тимошенко "взяли" прямо с самолета

Константин Бондарев возглавляет киевский областной центр "Батькивщины" с 2007 года. Фото: facebook.com

В аэропорту "Борисполь" задержали главу областной организации "Батькивщины" Константина Бондарева, которого называют одним из финансистов политсилы.

О задержании политик написал в своем Facebook, называя это похищением.

"Сегодня по прибытию в аэропорт "Борисполь" на нашу родную украинскую землю я был похищен неизвестными лицами прямо со взлетной полосы, похищены мой паспорт гражданина Украины и личный телефон.

Хочу констатировать полную бездеятельность правоохранительных органов и всех силовых служб. Считаю эту ситуацию абсолютно политически мотивированной и притеснениями против меня лично и политической силы, которую я представляю в Киевской области", - написал Бондарев.

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Константин Бондарев более 20 лет занимается бизнесом. С 2004 года - глава наблюдательного совета банка "Велес". Именно тогда Бондарев начал активную политическую деятельность. Сначала был социалистом, в 2007 вступил в ряды "Батькивщины" и стал народным депутатом. В 2007-м Бондарев возглавил киевский областной центр "Батькивщины", которым продолжает руководить по сей день. В декларации за 2013 год Бондарев указал земельный участок на 2500 м2, 53 га, 2 яхты, автомобили.