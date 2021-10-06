Фильм об оффшорах Зеленского посмотрели на YouTube более миллиона раз

Фильм-расследование об оффшорах Зеленского набрал более 1 млн просмотров на Youtube

Фильм-расследование "Оффшор 95", который подготовили журналисты агентства "Слидство.Инфо" на основе масштабной утечки данных Pandora Papers, на видеохостинге Youtube уже посмотрели более 1 млн раз.

Об этом сообщают #Буквы.

По состоянию на 12:15 фильм об оффшорах президента Владимира Зеленского и его близкого окружения набрал 1 060 417 просмотров.

Фильм журналистов "Слидства.Инфо" рассказывает о тайнах оффшорного бизнеса президента Зеленского и деньгах олигарха Игоря Коломойского. Он является частью международного проекта Pandora Papers, содержащий 2,94 терабайта финансовых данных.

Журналисты сообщили, что Зеленский и его окружение могли быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Во время работы над проектом Pandora Papers журналисты нашли подтверждение информации, которую впервые обнародовали во время президентской гонки весной 2019 года. Речь идет о схемах, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Тогда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1", принадлежащий олигарху.

Pandora Papers - глобальная утечка документов 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании. Этот массив данных год исследовали более 600 журналистов со всего мира. Из 11,9 млн оффшорных документов стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытым состоянии 130 самых богатых людей мира, среди которых и известные политики. В инфографике Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) говорится, что Украина заняла первое место по количеству причастных к оффшорному скандалу Pandora Papers. Благодаря обработке данных масштабной утечки документов Pandora Papers удалось выяснить, что более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через оффшорные компании. Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) начало исследование всех финансовых транзакций "ПриватБанка" в рамках масштабного международного скандала Pandora Papers. В документах утечки Pandora Papers фигурирует компания, связанная с Ринатом Ахметовым, которая получила кредит на покупку бизнес-джета Falcon 7X. В олигарха прокомментировали эту информацию. Украинские средства массовой информации не слишком активно освещали международный скандал Pandora Papers, в котором, в частности, фигурируют президент Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский.