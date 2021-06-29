Филатов грубо оскорбил героя АТО Соболевского за правду об освобождении Мариуполя

Мэр Днепра Борис Филатов в соцсети оскорбил участника освобождения Мариуполя Владислава Соболевского

Мэр Днепра Борис Филатов назвал экс-начальника штаба полка "Азов" Владислава Соболевского, который принимал участие в освобождении Мариуполя, "обезьяной".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"5250 сайтов написали, что я хотел то захватить Мариуполь, то его освободить, ссылаясь на обезьяну, которая якобы "герой войны и революции", - написал Филатов.

Это сообщение, вероятно, является реакцией на комментарий Владислава Соболевского, экс-начальника штаба полка "Азов", в котором участник АТО заявил, что ничего не слышал об участии Бориса Филатова и его бизнес-партнера Геннадия Корбана в освобождении Мариуполя.

"На самом деле мы уже пережили все троллинг атаки, которые только можно было себе представить... Еще раз скажу, что у меня слово/фамилия "Филатов" и слова "Азов", "освобождение Мариуполя" лежат в совершенно разных комнатах и ​​никак между собой не связаны", - заявил Соболевский.

Он добавил, что никогда также не слышал о Корбане как о солдате, "который вместе со ним, плечом к плечу что-то освобождал..." Хочу передать привет всем политикам, которые хотят участвовать в освобождении Мариуполя в том или ином смысле. Приезжайте, восстанавливайте город. Есть еще так много городов, которые можно освободить. Надо готовиться уже сейчас. Вкладывайте в армию деньги, время, у наших ребят. Мы вместе победим. Тогда и будете пиариться", - отметил Соболевский.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов решил прокомментировать марш в честь 7-й годовщины освобождения Мариуполя, который проводили "Национальный корпус" вместе с другими патриотическими силами. В этом посте он указал на собственное и его коллеги и бизнес-партнера Геннадия Корбана недооцененное участие в освобождении этого города, и пожаловался, что "причастные до сих пор не награждены".