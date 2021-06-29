Филатов грубо оскорбил героя АТО Соболевского за правду об освобождении Мариуполя

 
Ексклюзивы
1/5
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 342
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 513
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 387
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1008
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1107
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 432
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 873
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1782
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1314
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7948
Фото
Все фото
10
3
3
5
30
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу &quot;вагнеровцев&quot;
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
&quot;Два деда-мопеда&quot; - Арахамия обозвал соавторов Конституции
"Два деда-мопеда" - Арахамия обозвал соавторов Конституции
Коррупционный скандал с Сергеем Кондрачуком. Как все происходило
Коррупционный скандал с Сергеем Кондрачуком. Как все происходило
&quot;Зе! Убийца Конституции&quot;: соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
"Зе! Убийца Конституции": соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Видео
Все видео
Тищенко устроил потасовку с другим "слугой" в столовой Рады
Тищенко устроил потасовку с другим "слугой" в столовой Рады
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
"Доверился Лукашенко" - Зеленского остро высмеяли в программе Майкла Щура
"Доверился Лукашенко" - Зеленского остро высмеяли в программе Майкла Щура
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Интервью
1/5
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 387
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1728
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 720
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 387
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 810
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 17:19

Филатов грубо оскорбил героя АТО Соболевского за правду об освобождении Мариуполя

  Комментировать
Филатов грубо оскорбил героя АТО Соболевского за правду об освобождении Мариуполя
Мэр Днепра Борис Филатов в соцсети оскорбил участника освобождения Мариуполя Владислава Соболевского

Мэр Днепра Борис Филатов назвал экс-начальника штаба полка "Азов" Владислава Соболевского, который принимал участие в освобождении Мариуполя, "обезьяной".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"5250 сайтов написали, что я хотел то захватить Мариуполь, то его освободить, ссылаясь на обезьяну, которая якобы "герой войны и революции", - написал Филатов.

Это сообщение, вероятно, является реакцией на комментарий Владислава Соболевского, экс-начальника штаба полка "Азов", в котором участник АТО заявил, что ничего не слышал об участии Бориса Филатова и его бизнес-партнера Геннадия Корбана в освобождении Мариуполя.

"На самом деле мы уже пережили все троллинг атаки, которые только можно было себе представить... Еще раз скажу, что у меня слово/фамилия "Филатов" и слова "Азов", "освобождение Мариуполя" лежат в совершенно разных комнатах и ​​никак между собой не связаны", - заявил Соболевский.

Он добавил, что никогда также не слышал о Корбане как о солдате, "который вместе со ним, плечом к плечу что-то освобождал..." Хочу передать привет всем политикам, которые хотят участвовать в освобождении Мариуполя в том или ином смысле. Приезжайте, восстанавливайте город. Есть еще так много городов, которые можно освободить. Надо готовиться уже сейчас. Вкладывайте в армию деньги, время, у наших ребят. Мы вместе победим. Тогда и будете пиариться", - отметил Соболевский.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов решил прокомментировать марш в честь 7-й годовщины освобождения Мариуполя, который проводили "Национальный корпус" вместе с другими патриотическими силами. В этом посте он указал на собственное и его коллеги и бизнес-партнера Геннадия Корбана недооцененное участие в освобождении этого города, и пожаловался, что "причастные до сих пор не награждены".

Фокус
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Филатов грубо оскорбил героя АТО Соболевского за правду об освобождении Мариуполя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Расстреляли бывшего военного министра

На воду спустили судно нового типа

Создали самую жестокую террористическую организацию

Как Украина Швецию на Евро победила

Самое читаемое
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 10044
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 7407
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6669
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 5292
&quot;Зе! Убийца Конституции&quot;: соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
"Зе! Убийца Конституции": соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
5
 Просмотров: 3501
Политика
Ярославский рассказал, как Добкин просил у него благословения на губернаторство
Ярославский рассказал, как Добкин просил у него благословения на губернаторство Просмотров: 45
Prozorro не обязательно: Зеленский подписал закон
Prozorro не обязательно: Зеленский подписал закон Просмотров: 243
Защита прав инвесторов - это защита интересов государства - Николаенко
Защита прав инвесторов - это защита интересов государства - Николаенко Просмотров: 27
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
 Просмотров: 342
Рада поддержала закон, запускающий судебную реформу
Рада поддержала закон, запускающий судебную реформу Просмотров: 279
Больше всего комментируют
46
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
4
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Голосов: 7525
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть