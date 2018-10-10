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среда, 10 октября 2018 12:41

Филарет назвал ключ победы над Путиным

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Филарет назвал ключ победы над Путиным
Украина движется вперед, говорит Филарет. Фото: УНІАН

Если бы в Украине была единая поместная церковь, войны бы не было, потому что Путин опирается на Московский патриархат. Об этом сказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью "Обозреватель".

"Духовенство и верующие Московского патриархата не просто словами, но и действиями помогают сепаратистам и агрессору. Например, на Буковине, которая далеко от Донбасса, священник открыто выступает за Путина. И не только он, есть много и в Киевской области, агитируюющих за Путина", - рассказал он.

"Поддержка есть, и на нее рассчитывал Путин. А если бы ее не было, то он не решился бы на войну. И если говорить о выборах, мы никогда не будем проводить агитацию в храмах за кандидатов, но голосовать будем и поддержим всех, кто за Украину. А если кто-то настроен иначе, этого не поддержим", - заявил Филарет.

Голосовать будем и поддержим всех, кто за Украину

Сейчас Украина движется вперед, считает предстоятель УПЦ КП.

"Двигается, утверждается как государство, потому что эта война, которая идет сейчас, - испытание для Украины: достойна она того, чтобы быть самостоятельной, или должна кому-то подчиняться.

Украина уже доказала - она заслуживает иметь свое государство. Второе, что есть, - идет медленная борьба с коррупцией, очень медленная, и это не удовлетворяет ни Украину, ни Европу. Что еще положительного: Украина является уже ассоциированным членом ЕС, уже получила безвиз. Поднимается вопрос о вступлении в НАТО, а это для нас означает - Украина будет защищена", - сказал Филарет.

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19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии.

Синод Вселенского патриархата в Константинополе уже начал процедуру, необходимую для предоставления автокефалии новой Украинской церкви.

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