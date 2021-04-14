Фигурантов контрабандного списка СНБО готовятся депортировать

Санкции предусматривают лишение украинского гражданства и депортации. Фото: kmu.gov.ua

Нескольких фигурантов санкционного списка СНБО, который приняли в рамках борьбы с контрабандой, могут депортировать из Украины.

Это граждане Израиля, Армении и Румынии, сообщает Korrespondent.net.

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Санкции предусматривают лишение этих лиц украинского гражданства.

МИД и Миграционная служба уже готовят процедуру депортации 3 бывших граждан Украины. Речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).

Впервые в истории Украины введены персональные санкции против топдесятки украинской контрабанды. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.