Фермер опозорил партию "Голос"

Политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука решила отозвать своего кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огньова после того, как журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" разоблачили его связь с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загориєм.
Такое решение номинационный комитет партии принял по результатам внутренней проверки.
"Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огньова дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы. Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия предъявляет к своим кандидатам", – говорится в заявлении "Голоса"
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Журналисты программы "Схемы" и Украинского радио обнародовали информацию о том, что Дмитрий Огньов зарегистрирован в одной квартире с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загорієм. Журналисты выяснили, что жена Дмитрия Огнева – Наталья – является сестрой Загория.
Сам Загорий неоднократно фигурировал в расследованиях журналистов и антикоррупционных активистов "Центра противодействия коррупции" относительно фармацевтического бизнеса.
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий уходит из политики и возвращается в большой бизнес.
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