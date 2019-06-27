Фермер опозорил партию "Голос"

Дмитрий Огньов до партии много занимался фермерством. ФОТО: ucmc.org.ua

Политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука решила отозвать своего кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огньова после того, как журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" разоблачили его связь с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загориєм.

Такое решение номинационный комитет партии принял по результатам внутренней проверки.

"Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огньова дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы. Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия предъявляет к своим кандидатам", – говорится в заявлении "Голоса"

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Журналисты программы "Схемы" и Украинского радио обнародовали информацию о том, что Дмитрий Огньов зарегистрирован в одной квартире с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загорієм. Журналисты выяснили, что жена Дмитрия Огнева – Наталья – является сестрой Загория.

Сам Загорий неоднократно фигурировал в расследованиях журналистов и антикоррупционных активистов "Центра противодействия коррупции" относительно фармацевтического бизнеса.

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий уходит из политики и возвращается в большой бизнес.