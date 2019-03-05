Фейками о Мартыненко НАБУ хочет заменить отсутствие доказательств - адвокат

Адвокат экс-депутата Николая Мартыненко (на фото) Петр Бойко утверждает, что НАБУ и САП занимаются процессуальным мошенничеством

НАБУ пытается пиар-инструментами заменить отсутствие доказательств против Николая Мартыненко.

Об этом сказал адвокат Петр Бойко, сообщает пресс-служба экс-депутата.

"Рассмотрение в суде показало полный развал этого сфабрикованного дела. Здесь нет никаких убытков для государства и нет состава преступления, это подтвердила независимая экспертиза. Нет ни одного документа с подписью Мартыненко, он не был владельцем никаких компаний и не получил ни копейки. Поэтому НАБУ и САП вместе со своей пиар-обслугой сосредоточились на вбрасывании в информационное пространство фейков. Цель - переключить внимание с провала НАБУ и демонизировать Николая Мартыненко, вместо юридической реальности сформировать виртуальную", - отметил адвокат.

По его словам, НАБУ и САП занимаются процессуальным мошенничеством. "Берется какое-то событие и к нему бездоказательно привязывается фамилия Мартыненко. Последний пример: близкий к НАБУ центр Шабунина распространил ложь - якобы "у секретаря Мартыненко нашли копии писем о назначении судей", - отметил Бойко.

"Во-первых, это чистая манипуляция. Во время заседания Шевченковского суда судья просто зачитал это среди тонны макулатуры, собранной НАБУ. НАБУ взяло лист бумаги, отправленный на какую-то электронную почту, и назвало это "почтой секретаря Мартыненко". Не указывается даже фамилии лица, которое якобы было секретарем. Зато все это привязывается к Николаю Мартыненко. С тем же успехом можно сказать, что это "письмо" было адресовано Артему Сытнику", - подчеркнул адвокат.

"Во-вторых, - сказал он, - нету доказательств, что Мартыненко получал этот "письмо". Нету доказательств, что он что-то сделал из того, что там было написано. НАБУ само признает, что только один из 7-и судей из этого "письма" был переведен в другой суд, но при чем здесь Мартыненко? Могла быть сотня других причин", - сказал Петр Бойко.

Адвокат отметил, что "письмо" не касается инкриминируемых Николаю Мартыненко событий. "Это дымовая завеса, которую запускает НАБУ. Цель - создание такого негативного фона вокруг Маритненка, чтобы пиар-средствами подменить отсутствие юридических доказательств против него", - отметил Бойко.