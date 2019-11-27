Федина прокомментировала подозрение Держбюро расследований

Федина прокомментировала подозрение ГБР.

Украина начала жить в реалиях "режима" президента Владимира Зеленского.

Так народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина прокомментировала решение Государственного бюро расследований направить в прокуратуру проект подозрения ей об угрозах Зеленскому убийством, сообщает Радио Свобода.

"Моя реакция на это все - это "поздравляю! "Мы живем теперь уже в реалиях режима Зеленского, когда давление на власть законно, преследования и пренебрежение к военным - законно, "антимайдан" - законно, зачистки дел майдановцев - законно, взяточничество - похвально , заказывать проституток - похвально, зато защищать свое государство и говорить правду, бороться за то, чтобы Украина была нормальной, - это, оказывается, теперь преступление", - сказала Федина.

Она утверждает, что директор ГБР Роман Труба "очень хочет выслужиться и остаться на своей должности".

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26 ноября Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру Украины проект подозрения народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой. Как известно, Федина и Зверобой высказывали угрозы убийством, адресованные Зеленскому. Они провели трансляцию в соцсетях, в которой раскритиковали события, связанные с визитом президента Владимира Зеленского в Золотое. На этом видео Зверобой, обращаясь к украинскому президенту, заявила, что "там вообще люди контуженые на войне" и "они тебя взорвут, я тебе обещаю", а Федина сказала, что "там ненароком может разорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно".