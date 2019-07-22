Фальсификации на выборах: членам УИК Сумской области объявили подозрение

В день выборов в Сумской обл. полиция открыла 4 уголовных производства. Фото: 20 хвилин

Главам и секретарям двух избирательных комиссий из Сум и Сумского района сообщили о подозрении за фальсификацию избирательной документации.

Подозрения также планируют вручить членам участковых комиссий с Путивльского и Шосткинского районов, сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

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В день выборов в Сумской области полиция открыла 4 уголовных производства. В частности, в Сумах, в Путивльском, Сумском и Шосткинском районах.

Вчера, 21 июля, в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По состоянию на 20:00 зарегистрировали 71 уголовное производство, связанные с нарушениями на выборах народных депутатов.