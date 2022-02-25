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пятница, 25 февраля 2022 12:50

Спецтема: Напад Росії на Україну

Евросоюз согласовал мощный пакет санкций против России и готовит новый

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Евросоюз согласовал мощный пакет санкций против России и готовит новый
Санкции должен юридически утвердить Совет министров ЕС. Фото: Pexels

Европейский союз ночью согласовал мощный пакет санкций против России.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, пишет "Європейська правда".

Украинской стороне эту информацию уже сообщили. Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утром 25 февраля провели телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

"В это темное время наши мысли с Украиной и ее невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим неспровоцированным нападением и боятся за свои жизни. Мы заставим Кремль ответить за эти действия", - сказал Мишель.

Он добавил, что необходимо мобилизовать мировое сообщество для защиты международного права.

"Бессодержательные и ненужные страдания и потери жизни людей должны прекратиться. Европа стоит на стороне народа Украины и предоставит ему дальнейшую поддержку. Вторая волна санкций с масштабными и серьезными последствиями политически согласованы минувшей ночью. Происходит подготовка дальнейшего пакета санкций", - сообщил Шарль Мишель.

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После одобрения саммитом санкционное решение должно юридически утвердить Совет министров ЕС.

Президент США Джо Байден уведомил о введении новых санкций против России. Ограничат способность вести бизнес в долларах, фунтах и ​​иенах. Введены санкции против ВТБ и других банков с активами на общую сумму в $1.3 трлн. Однако отключать Россию от финансовой системы SWIFT, о чем Украина просит с первого дня войны, пока не будут.

Канада ввела строчные санкции против преступного российского режима.

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