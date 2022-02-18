Евросоюз подготовил жесткий пакет санкций против РФ, готовы присоединиться все страны - Боррель

Боррель рассказал о санкциях против России. Фото: Reuters

Совет ЕС немедленно введет санкции против РФ в случае атаки на Украину.

"Мы уже подготовили полный пакет санкций. Мы работали над этим, я поддерживал связь с Соединенными Штатами, со всеми нашими странами-единомышленниками, с технической поддержкой Европейской комиссии, у нас подготовлен очень жесткий пакет санкций, и, как Высокий представитель, я готов представить этот пакет Совету ЕС, поскольку Совет имеет ответственность и способность одобрять санкции", - заявил высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель, передает "Укринформ".

Он представит санкционный пакет на заседание Совета ЕС как можно скорее, когда это будет необходимо.

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"Если будет агрессия, я немедленно созову Совет ЕС на уровне министров иностранных дел, чтобы предложить пакет санкций. И я уверен, что даже если требуется единодушие, Совет ЕС одобрит их", - подчеркнул Боррель.

Жозеп Боррель считает, что Россия намерена сломать всю систему безопасности Европы. Москва, по мнению дипломата, давит на Киев, чтобы появился повод "сесть и обсудить то, что для нее важно".